Малышева призвала не бояться роста числа заразившихся коронавирусом

Теледоктор Елена Малышева заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19. Ведь у части из них болезнь проходит бессимптомно и они являются «здоровыми людьми».

«Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют», — сказала она в эфире Первого канала.

Поэтому, по ее словам, нужно понимать, что общее число заразившихся не равно количеству реально болеющих. Ведущая также заметила, что Россия находится на втором месте по числу тестирований на коронавирус. Уже сейчас в стране сделано почти четыре миллиона тестов.

Теледоктор рассказала, что в Швеции обратная ситуация. Там берут анализы только у тех, кого госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет», — резюмировала она.

По последним данным, в России 99 399 инфицированных коронавирусом. Его жертвами стали 972 человека, еще 10 286 выздоровели.

Почти во всех регионах страны действует режим самоизоляции. Президент РФ в конце апреля продлил нерабочие дни до 11 мая из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Пока не известно, отменят ли ограничительные меры после майских праздников. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время выхода с самоизоляции существует риск повторной волны заражения.