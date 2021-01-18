Малышева призвала беречь пожилых родителей после смерти Грачевского

«Когда такие люди уходят, то думаешь что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей. И если вы или ваши близкие из высокой группы риска, я очень советую вам пройти вакцинацию от коронавируса», — обратилась Малышева к россиянам.

Она отметила, что уход Бориса Грачевского — это огромная потеря для всех, кто его любил.

«У Бори был самый злокачественный рак на свете — меланома, очень много других серьезных болезней. Но он всегда искрился счастьем», — добавила Малышева и напомнила, что в группу риска входят люди старше 65 лет, страдающие ожирением, сахарным диабетом и хроническими болезнями почек, легких и сердца.

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер 14 января от COVID-19. Он попал в больницу 27 декабря с обширным поражением легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спасти Грачевского не удалось.