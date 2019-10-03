  • Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст

    03 октября 2019, 11:21

    Алена Макаренко

    Ведущая программы «Жизнь здорово» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила свое желание увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

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    «Этой записи [на которой прозвучал призыв] более трех лет. А сейчас уже состоялась пенсионная реформа. Я не говорила, что именно женщинам важно работать», — объяснила Малышева.

    По ее словам, сегодня увеличилась средняя продолжительность жизни на 30–40 лет. По мнению телеведущей, получается, что сейчас женщина выходит на заслуженный отдых в 55 лет, а потом еще живет 30–40, не работая, сообщил «Царьград». В связи с этим Малышева предложила подумать над этой проблемой. Вопрос можно решить путем установления новой планки для пенсионного возраста, считает она.

    Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский сообщил, что в правительстве рассматривают идею о повышении пенсионного возраста для россиян еще на три года. После этого мужчинам предложили бы трудиться до 68 лет, а женщинам — до 63 лет.