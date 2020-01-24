Малышева предложила любителям снюса попробовать фекалии

Юным любителям снюса, которые хотят попробовать все, надо включить в список фекалии. Малышева считает, что без этого жизненный опыт будет неполным и останутся пробелы в познании мира.

Телеведущая Елена Малышева пригласила к себе в программу «Жить здорово!» школьников, которые употребляли снюс. Запись выпуска опубликовал сайт Первого канала. Каждый подросток рассказал о своей пагубной привычке и поделился, почему он бросил сосать никотиновую смесь.

Один из подростков заявил, что в жизни надо попробовать все. В ответ на это Малышева предложила ему попробовать фекалии. Она назвала ребят «маленькими дурачками», а одного даже слегка поколотила в профилактических целях, чтобы парень «не вздумал» вернуться к снюсу.

В декабре 2019-го в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи в России любой сосательной и жевательной продукции с никотином. В январе 2020 года в нашей стране зафиксировали первую смерть от снюса.