Малышева показала, как правильно носить и снимать перчатки

Перчатки защитят от коронавируса, только если носить и снимать их правильно. Врач и телеведущая Елена Малышева дала несколько рекомендаций, которые помогут разобраться во всех нюансах.

Советы Малышева опубликовала в своем Instagram. Самое главное, уверена телеведущая, уметь снимать индивидуальные средства защиты.

Первым делом врач обратила внимание на необходимость мытья рук — как до, так и после снятия перчаток. Если они уже надеты, то трогать лицо, волосы и открытые участки тела ими нельзя.

Снимать перчатки следует осторожно: так, чтобы не коснуться кожи их внешней стороной. Чтобы этого избежать, нужно всего лишь оттянуть перчатку на запястье большим пальцем другой руки.

«Снимайте перчатку, выворачивая ее загрязненной стороной внутрь», — добавила Малышева. Держать ее безопасно за внутреннюю сторону. Использованную пару следует сразу же выкинуть.

В Москве, Подмосковье и других регионах ввели масочный режим. В столице и Московской области нужно носить не только маску, но и перчатки. Без них нельзя появляться в магазинах, аптеках и других местах скопления людей, ездить на такси и общественном транспорте.

В России на сегодняшний день подтверждено 232 243 случая COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 43 512 человек, еще 2116 скончались.