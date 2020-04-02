Малышева пояснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева объяснила, каким способом мог заразиться коронавирусом главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По ее словам, медик вполне мог заразиться и за пределами больницы на пути домой или из дома, так как врачи носят защитные костюмы «только на той территории больницы, где лежат с подозрением или с доказанной инфекцией». К слову, болезнь у Проценко проходит без симптомов.

«Всех врачей, которые работают с коронавирусом, постоянно тестируют. Сегодня есть новый высокочувствительный восьмичасовой тест, есть двухчасовой, есть даже полуторачасовой, который скоро внедрят. Просто нет столько врачей, чтобы всех отправлять (на карантин — ред.)», — рассказала телеведущая газете «Московский комсомолец».

Сама Малышева контактировала с врачом на совместных съемок 12 марта, но при тестировании у нее не нашли 2019-nCoV. По ее словам, медперсонал Коммунарки «блестяще справляется» с лечением больных вирусом.

«Я была и в Коммунарке, и в 67-й больнице, где перинатальный центр переделали в инфекционное отделение. И они готовы. Они оснащены, готовы запустить 160 реанимационных коек», — рассказала Малышева, добавив, что у столичных больниц «высочайшая оснащенность», а врачи обучены. Она также отметила, что именно в Москве «ответственность за состояние больниц лежит не на врачах, а на мэре и вице-мэре», которые «справляются блестяще».

О том, что у главврача Дениса Проценко положительный тест на коронавирус стало известно во вторник 31 марта.