Малышева пояснила, почему хирург-онколог Павленко не смог побороть рак

Известный онколог Андрей Павленко скончался от рака. Генетическое заболевание оказалось сильнее лечения и медик скончался, заявила телеведущая Елена Малышева.

«Ушел из жизни наш коллега, прекрасный доктор, хирург-онколог Андрей Павленко. Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое», — написала Малышева в Instagram.

Под постом собралось более трех тысяч комментариев с соболезнованиями и обсуждениями. На некоторые вопросы подписчиков телеведущая ответила. По ее словам, болезнь была «генетическая», но подобные заболевания «во многих случаях очень хорошо» лечатся.

«Статистика выживания — 30%. Вы можете в них попасть, если активно лечитесь. Рак доктора Павленко оказался сильнее лечения. Хотя на первом этапе после восьми курсов химиотерапии было значительное улучшение. Но потом появились новые клоны раковых клеток», — объяснила Малышева.

Она также опровергла мнение одной из пользовательниц, что химиотерапия убивает иммунитет. Ведущая заверила, что химиотерапия борется именно с раковыми клетками.

Хирург-онколог Андрей Павленко ушел из жизни 5 января после продолжительной борьбы с раком желудка. Медик до последнего работал и читал лекции студентам. За три дня до своей смерти он опубликовал прощальное письмо, где признался, что не смог справиться с раком. Однако он призвал остальных людей не опускать руки и бороться с онкологическими заболеваниями.

Павленко похоронили 6 января на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.