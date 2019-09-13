  • Малышева отправила к психиатру девочку, мечтающую сменить пол

    13 сентября 2019, 17:51

    Алена Макаренко

    Телеведущая Елена Малышева посоветовала обратиться к психиатру пятнадцатилетней девочке, которая захотела стать мужчиной. Такую рекомендацию она озвучила в эфире нового выпуска программы «Жить здорово» на Первом канале, сообщил сайт «Утро.ру».

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    На съемки программы пришла школьница и ее мать. Девочка призналась Малышевой, что чувствует себя не очень комфортно в своем теле и хочет стать мужчиной.

    Телеведущая ответила, что выступает против таких операций. Также она посоветовала подростку обратиться к психологу или психиатру, так как проблема не в теле, а «в голове».

    Педиатры подобные процедуры не одобряют, особенно в подростковом возрасте, отметила Малышева. В связи с этим телеведущая порекомендовала девочке дождаться совершеннолетия, а до этого времени подумать над вопросом своей половой принадлежности.

    После этого телемедик привела статистические данные, сообщил сайт «Дни.ру». Многие трансгендеры испытывают дискомфорт во время гормональной терапии, добавила Малышева.