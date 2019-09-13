Малышева отправила к психиатру девочку, мечтающую сменить пол

Малышева призвала не лечиться по советам из интернета Подробнее

На съемки программы пришла школьница и ее мать. Девочка призналась Малышевой, что чувствует себя не очень комфортно в своем теле и хочет стать мужчиной.

Телеведущая ответила, что выступает против таких операций. Также она посоветовала подростку обратиться к психологу или психиатру, так как проблема не в теле, а «в голове».

Педиатры подобные процедуры не одобряют, особенно в подростковом возрасте, отметила Малышева. В связи с этим телеведущая порекомендовала девочке дождаться совершеннолетия, а до этого времени подумать над вопросом своей половой принадлежности.

После этого телемедик привела статистические данные, сообщил сайт «Дни.ру». Многие трансгендеры испытывают дискомфорт во время гормональной терапии, добавила Малышева.