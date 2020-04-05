Малышева объяснила, как безопасно ходить в магазин во время пандемии. Видео

Телеведущая Елена Малышева на личном примере показала, как нужно ходить за продуктами, чтобы не подцепить коронавирус. Она снялась в видео и дала подробные советы.

Перед походом в магазин Малышева надела медицинскую маску и перчатки. Она объяснила, что за ту же входную ручку перед вами мог взяться зараженный коронавирусом, именно поэтому важно быть в перчатках.

С собой лучше прихватить пачку антибактериальных салфеток, чтобы протереть тележку или корзину, которую будете брать для продуктов.

«Момент оплаты — это тоже ключевой момент. Самое главное при оплате — использовать только карточки. Карточка всегда ваша, никогда никто ее не трогал, а деньги всегда кто-то трогал», — рассказывает Малышева.

Когда уже пришли к дому с пакетами, то кнопки домофона необходимо нажимать косточкой пальца, если нет магнитного ключа. Тот же принцип работает и в лифте. Затем ведущая зашла в квартиру и подчеркнула, что до сих пор находится в перчатках. Их нужно сначала обработать антисептиком, а только потом уже снимать.

Все купленные продукты лучше протереть дезинфицирующим средством, а овощи и фрукты промыть горячей водой. Пакеты необходимо выбросить, а то место, где они стояли, обработать.

Ранее Елена Малышева посоветовала употреблять продукты с большим содержанием цинка для повышения иммунитета. Цинк можно найти в овсяных и кукурузных хлопьях, а также в устрицах.