Предложение шведского ученого есть мясо умершего человека во избежание последствий глобальных изменений климата недопустимо. Ведь таким образом Магнус Содерлунд поддерживает каннибализм, заявила в разговоре с «360» телеведущая Елена Малышева.

Мое мнение очень простое: когда люди едят людей — это называется каннибализм. В человеческом сообществе наложено табу на поедание друг друга, поэтому любое переступание запретной черты чревато Елена Малышева.

По ее словам, «трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни». «Каннибализм — это преступление, и преступлением должен и остаться», — заключила телеведущая.

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Коллега Малышевой по программе «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус также осудил такую идею.

«Это маразм какой-то. Он больной человек, этот шведский ученый. Любое проявление каннибализма — это аморально», — сказал он.

Тем не менее врач предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

«Мы с вами только и делаем, что поедаем мертвое мясо. По составу белков, жиров, углеводов это мясо [человеческое] мало отличается от других типов мяса», — заявил медик.

По его словам, отличие состоит в том, что люди специально выращивают животных на убой.

Ранее шведский ученый Магнус Содерлунд во время выступления на научном кулинарном симпозиуме Gastro в Стокгольме предложил есть мясо умерших людей. По его мнению, это позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным. <…> Я должен сказать. <…> Я был бы готов хотя бы попробовать это», — сказал Содерлунд, отвечая на вопрос о его готовности попробовать человеческую плоть.