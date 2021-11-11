Малышева назвала спасших МакSим медиков гениями
Телеведущая Елена Малышева заявила, что певицу МакSим спасли гениальные врачи
Певица МакSим, которая провела в медикаментозной коме полтора месяца, выжила благодаря гениальности врачей. Они смогли предотвратить последствия заболевания.
Работу медиков оценила в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец» врач и телеведущая Елена Малышева.
«Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что она единомоментно находилась и на искусственной вентиляции легких, и на ЭКМО. <…> Это гениально!» — заявила она.
Малышева заметила, что консилиумы по состоянию МакSим проводили ежедневно.
Певицу госпитализировали с пневмонией 15 июня. Тест на COVID-19 у нее был отрицательный. Спустя несколько дней врачи диагностировали у МакSим серьезное поражение легких. Ее пришлось погрузить в искусственную кому и подключить к ИВЛ. Долгое время состояние артистки было тяжелым.
В конце июля стало известно, что певице лучше. Вскоре МакSим смогла дышать самостоятельно — и ее перевели из реанимации в обычную палату. Выписали артистку 13 августа.
В этом же интервью телеведущая выразила сомнения по поводу эффективности жестких антикоронавирусных ограничений. Она подчеркнула, что SARS-CoV-2 распространялся как в условиях локдауна, так и вне его с одинаковой скоростью.