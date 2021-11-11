Малышева назвала спасших МакSим медиков гениями

Певица МакSим, которая провела в медикаментозной коме полтора месяца, выжила благодаря гениальности врачей. Они смогли предотвратить последствия заболевания.

Работу медиков оценила в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец» врач и телеведущая Елена Малышева.

«Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что она единомоментно находилась и на искусственной вентиляции легких, и на ЭКМО. <…> Это гениально!» — заявила она.

Малышева заметила, что консилиумы по состоянию МакSим проводили ежедневно.

Певицу госпитализировали с пневмонией 15 июня. Тест на COVID-19 у нее был отрицательный. Спустя несколько дней врачи диагностировали у МакSим серьезное поражение легких. Ее пришлось погрузить в искусственную кому и подключить к ИВЛ. Долгое время состояние артистки было тяжелым.

В конце июля стало известно, что певице лучше. Вскоре МакSим смогла дышать самостоятельно — и ее перевели из реанимации в обычную палату. Выписали артистку 13 августа.

В этом же интервью телеведущая выразила сомнения по поводу эффективности жестких антикоронавирусных ограничений. Она подчеркнула, что SARS-CoV-2 распространялся как в условиях локдауна, так и вне его с одинаковой скоростью.