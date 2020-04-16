Малышева назвала коронавирус «один из самых прекрасных вирусов»

Подписчики обвинили Малышеву в том, что она «переобулась» по отношению к коронавирусу. Ранее она заявляла, что он не опасен, а теперь «говорит на языке правительства» и утверждает обратное.

«Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю <…> Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших», — заявила Малышева.

Телеведущая уточнила, что средний возраст умерших от COVID-19 — 79,5 года, а дети им практически не болеют. Она не считает, что пожилые должны умирать, и напомнила, что ее собственной матери 86 лет. По мнению Малышевой, корь гораздо опаснее, чем коронавирус, потому что от нее умирают дети.

Ранее телеведущая рассказала, как повысить иммунитет и защититься от коронавирусной инфекции. Она посоветовала людям из группы риска есть продукты с большим содержанием цинка. По последним данным, российские врачи зафиксировали уже 24 490 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, стали 198 человек.