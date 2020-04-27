По словам Малышевой, в России одна из самых низких смертностей от COVID-19 — пять человек на миллион. В Соединенных Штатах — 167, а в ФРГ — 71.

«Что же касается количества инфицированных людей. Знаете, мы, все жители Земли, то есть примерно 7,8 миллиарда человек, на 97% инфицированы, например, вирусом герпеса. Но не плачем по этому поводу по вечерам. Правильно?» — задалась вопросом собеседница информагентства.

По ее словам, главным показателем всегда является смертность и в России она одна из самых низких. Малышева подчеркнула, что это настоящее достижение отечественных врачей.