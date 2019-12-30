Малышева рассказала о семейной традиции на Новый год

Ведущая программы о здоровье Елена Малышева рассказала о новогоднем ритуале, который распространен в ее семье. Каждый, кто в нем участвует, записывает свои планы на будущий год и запечатывает в конверт.

«Конверты предыдущего года мы вскрываем 1 января и проверяем, кто что выполнил, а кто нет», — сообщила телеведущая журналу «Собеседник».

Она добавила, что на протяжении десяти лет писала о желании сбросить лишний вес. Но похудеть ей удалось лишь спустя какое-то время.

По словам Малышевой, из-за плотного графика («до 30 декабря включительно у меня съемки — с восьми утра до девяти вечера каждый день») ей не важно, что будет на новогоднем столе. «Мне будет хотеться только обнять своих близких», — добавила она.

Из традиционных новогодних блюд на столе телеведущей будет салат оливье. При этом, по ее словам, многие сейчас ведут здоровый образ жизни, и поэтому едят немного.

Ранее Малышева дала советы, как сохранить фигуру на Новый год. В программе «Жить здорово!» зрителям рекомендовали разбавлять вино водой, так как в алкоголе содержится много калорий. Также советовали отказаться от жирных блюд.