Малыш Йода появился в первой серии «Мандалорца» и сразу стал фаворитом среди фанатов. Издание отмечает, что спрос на Йоду был с самого запуска сериала, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой № 1 среди бестселлеров Amazon.

Источник фото: Amazon

Интересно, что Йода является самой продаваемой игрушкой, несмотря на то, что физически купить его еще нельзя. Пользователи оформляют предзаказ, а ближайшая дата доставки — 25 мая 2020 года. Малыш Йода стоит чуть менее 25 долларов (1500 рублей).

В топе рейтинга фигурки малыша Йода меньшего размера. Их можно купить за 16 долларов (995 рублей) и 8,78 доллара (546 рублей). Вернее, не купить, а предзаказать. Положить эти игрушки, как и их более крупного собрата, под елку будет нельзя.

Если подарок нужен прямо сейчас, то высоким спросом пользуются куклы Cabbage Patch Kids.

Малыш Йода быстро стал популярным после выхода «Мандалорца». Журнал The Hollywood Reporter сделал его героем обложки своего праздничного номера.

Это персонаж нового сериала «Мандалорец», спин-оффа «Звездных войн». Персонаж впервые появляется в конце первой серии, когда за ним посылают наемника с планеты Мандалор.