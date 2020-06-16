Малыш из Подмосковья вышел на проезжую часть в поисках дома. Сотрудники ГИБДД вернули его маме

Сотрудники ГИБДД вернули родителям пропавшего четырехлетнего мальчика. Ребенок в одиночестве шел возле проезжей части.

Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инспекторы ГИБДД обнаружили одинокого малыша во время патрулирования. Он шел по обочине в районе 21 километра автодороги М-8 «Холмогоры» в сторону Сергиево-Посадского городского округа.

Заметившие мальчика автоинспекторы остановились, чтобы пообщаться с ним. Малыш смог назвать свое имя и сказал, что ему четыре года. Однако объяснить, где его родители и почему он находится на дороге один, ему не удалось.

Мальчик затруднялся назвать свое место жительства и пояснить, как он оказался один на дороге. Сначала ребенок стеснялся автоинспекторов, однако через какое-то время уже подружился с ними Татьяна Петрова.

В результате полицейские смогли найти родителей мальчика, которые проживают в селе Сватково. Они вернули им ребенка. Как мальчик оказался один на дороге, пока не известно.