Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы без торгов по преимущественному праву 75 объектов нежилой недвижимости с января. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что представители бизнеса могут выкупать у Москвы уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики.

В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами Владимир Ефимов.

При этом, если компания планирует выкупить помещение без торгов, она должна быть в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Список доступен на сайте Федеральной налоговой службы.

И другие условия

Вместе с тем необходимо до покупки арендовать объект недвижимости не менее двух лет, если соответствующие права аренды были приобретены на обычных торгах на общих условиях.

Для помещений, реализованных на аукционах для малого и среднего, срок увеличен до трех лет. При этом сама недвижимость должна на протяжении как минимум пяти лет находиться в перечне объектов, предназначенных для использования МСП, отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Наибольшее количество выкупленных помещений расположено в центре города — 13 объектов. Еще по 12 объектов находятся на севере и на западе города Максим Гаман.

По его словам, самое крупное из этих помещений находится а проспекте Маршала Жукова, а самое небольшое — на Чертановской улице.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.