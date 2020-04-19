Малый и средний бизнес в условиях коронавируса: кто помогает предпринимателям выжить?

15 апреля Владимир Путин предложил выделить компаниям малого и среднего бизнеса деньги на выплату зарплат. В мае они получат от государства по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Одновременно с этим, ряд крупных компаний также принимают меры и помогают нуждающимся.

Холдинг Mail.Ru Group выделил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, предоставив свои платформы «ВКонтакте» и «Одноклассники» для рекламы и продвижения. Компания eBay инвестировала 100 млн рублей в создание новых возможностей для экспорта. Владельцы бизнес-центров Millhouse ввели арендные каникулы для рестораторов. Кроме того, в работу по спасению предпринимателей активно включился «Норникель». В регионах своего присутствия компания уже реализовала ряд важных инициатив.

Один из форматов помощи — арендные каникулы. Сегодня «Норникель» освободил от платежей уже более 100 небольших компаний на Таймыре и Кольском полуострове. Так, до снятия режима самоизоляции плата не будет взиматься с арендаторов норильского комплекса «Арена».

Севила Нариманян, директор СРК «Арена», отмечает: «В этот период арендная плата не будет взиматься, чтобы хоть как-то снизить потери предпринимателей. А те арендаторы, которые будут продолжать работать на доставку, будут оплачивать только коммунальные услуги».

Другое направление поддержки предпринимателей — кредитные каникулы на шесть месяцев для тех, кто развивает социальный бизнес. Например, Лилия Панько-Якупова, которая в прошлом году получила финансирование и открыла в Норильске танцевальное пространство Dance Place, призналась, что очень благодарна компании за возможность остаться на плаву. Сегодня педагоги занимаются с детьми дистанционно пять дней в неделю, просмотры эфиров в Инстаграм доходят до трех тысяч, а вместе с детьми танцевать начали и родители.

Владелица крестьянско-фермерского хозяйства «Марцин» в Мончегорске, подтвердила, что кредитные каникулы в сложившейся экономической ситуации — хорошее подспорье.

«Коронавирус помешал нашим планам нарастить объемы, в частности, заняться производством отдельных видов молочной продукции и решить вопросы с оформлением сертификации», — рассказывает Лилия Марцин. «Но деятельность фермы не приостановить, поэтому работаем в прежнем режиме, единственное — теперь решаем вопросы доставки молочной продукции заказчикам непосредственно на дом».

Кроме того, «Агентство развития Норильска» проводит для предпринимателей образовательную серию вебинаров, Ресурсный центр города публикует в «Инстаграм» полезные методички для бизнесменов, а в интернете работает платформа, на которой деловые норильчане могут дистанционно продавать товары и услуги.

«Норильск онлайн» — это площадка, на которой собраны порядка 80 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут оказать продажу своих товаров или услуг дистанционно», — рассказал Максим Миронов, директор «Агентства развития Норильска».

В планах «Норникеля» — продолжать поддержку малого и среднего бизнеса, и консолидировать усилия с другими компаниями и представителями власти.