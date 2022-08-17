Малый и средний бизнес в России получит льготные кредиты

Субъекты малого и среднего бизнеса в России получили возможность брать льготные кредиты по ставке 4,5 и 3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил официальный сайт Кабинета министров.

Малым предприятиям доступно кредитование под 4,5%, а средним — под 3%. Полученные по льготной ставке средства можно направить на запуск нового производства, капитальный ремонт производственных помещений или закупку оборудования. Максимальный срок кредитования составит 10 лет, при этом срок льготной программы ограничен тремя годами.

«Объем выданных средств до конца 2022 года составит около 50 миллиардов рублей», — говорится в сообщении правительства.

В приоритетном порядке средства получат малые и средние предприятия в сфере гостиничного бизнеса, логистики и переработки сельхозпродукции.

Ранее Мишустин сообщал, что до конца 2022 года около 800 проектов малого и среднего бизнеса получат гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».