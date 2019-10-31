Малый бизнес построил планы на ближайшее будущее

Согласно результатам опроса, 30% представителей организаций нисколько не сомневаются в отпуске в течение года. О развитии нового направления бизнеса говорят 16%. Об учебе или получении дополнительного образования задумываются 14%. Представители компаний малого и среднего бизнеса готовы купить машину или сделать сбережения — таких по 13%. Обзавестись своей недвижимостью не прочь 8%, а открыть бизнес — 7%.

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Ситуацию для издания прокомментировал руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

«Малый и средний бизнес у нас все-таки есть, раз уж у него пытаются узнать, что он думает о завтрашнем дне и какие планы строит», — отметил он.

В то же время представители таких организаций значительно острее реагируют на изменения законодательства и ввод новых регуляционных мер. Об этом рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Так, малый и средний бизнес столкнулся с повышением НДС до 20%, отменой льготных тарифов страховых взносов и обязательным использованием контрольно-кассовой техники. В то же время корпорации почти не замечают подобного роста издержек.

К тому же изменилась покупательская способность соотечественников. Так, 33% россиян по возможности не приобретают дорогие продукты, а 17% покупают товары только по промоакциям. Причем теперь граждане в пять раз чаще берут товары по спецпредложениям.