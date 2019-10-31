  • Малый бизнес построил планы на ближайшее будущее

    31 октября 2019, 10:30

    Алена Макаренко

    Многие представители малого и среднего бизнеса в России не верят, что экономическая ситуация в стране в ближайшем будущем пойдет в гору. Тем не менее 60% представителей компаний строят глобальные планы на завтрашний день. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на данные исследования «Mail.ru для бизнеса».
    Малый бизнес построил планы на ближайшее будущее

    Согласно результатам опроса, 30% представителей организаций нисколько не сомневаются в отпуске в течение года. О развитии нового направления бизнеса говорят 16%. Об учебе или получении дополнительного образования задумываются 14%. Представители компаний малого и среднего бизнеса готовы купить машину или сделать сбережения — таких по 13%. Обзавестись своей недвижимостью не прочь 8%, а открыть бизнес — 7%.

    Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

    Подробнее

    Ситуацию для издания прокомментировал руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

    «Малый и средний бизнес у нас все-таки есть, раз уж у него пытаются узнать, что он думает о завтрашнем дне и какие планы строит», — отметил он.

    В то же время представители таких организаций значительно острее реагируют на изменения законодательства и ввод новых регуляционных мер. Об этом рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Так, малый и средний бизнес столкнулся с повышением НДС до 20%, отменой льготных тарифов страховых взносов и обязательным использованием контрольно-кассовой техники. В то же время корпорации почти не замечают подобного роста издержек.

    К тому же изменилась покупательская способность соотечественников. Так, 33% россиян по возможности не приобретают дорогие продукты, а 17% покупают товары только по промоакциям. Причем теперь граждане в пять раз чаще берут товары по спецпредложениям.