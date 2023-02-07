Общество 07 февраля 2023, 14:43 Малые города Нижегородской области благоустроят за 490 миллионов рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Нижегородской области выделят 490 млн рублей для благоустройства малых городов. Об этом сообщило ИА «Время Н».

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Деньги выделяют не только Нижегородской области, но и другим победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Их оценивали с точки зрения архитектурной, градостроительной, экономической, социологической и археологической точки зрения, а также учитывали охрану культурного наследия. Всего правительство выделило семь миллиардов рублей для 80 муниципалитетов в 48 регионах страны.