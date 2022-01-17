Введение полного локдауна по всей России из-за «омикрон»-штамма коронавируса маловероятно. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Об этом написала газета «Известия».

По его словам, страна готова к новой вспышке коронавируса: есть кадровый резерв, первичное звено здравоохранения укрепляется. При этом он посчитал вероятность введения полного локдауна в стране близкой к нулю.

«Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Все будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с „омикроном“ в нашей стране сложно», — сказал Хубезов.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «360» предположил, что на пике заболеваемости ковидом в РФ возможно более 100 тысяч случаев ежедневно. Он объяснил, что такие подсчеты сделал исходя из ситуации с «омикроном» в других странах.