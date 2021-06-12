«Маловато, честно говоря»: Путин оценил зарплату Героя Труда

Президент России Владимир Путин назвал небольшой зарплату тракториста Александра Бондаренко, получившего звание Героя Труда. Оказалось, что он получает 24 тысячи рублей в месяц, сообщило РИА «Новости».

Сегодня президент вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания Герой Труда. Во время церемонии в Кремле президент поинтересовался у тракториста ООО имени Кирова из Ростовской области Александра Бондаренко, сколько тот зарабатывает.

«Зарплата какая у вас?» — спросил президент, извинившись за такой вопрос.

Бондаренко ответил, что средняя зарплата в колхозе — 24 тысячи рублей. Но есть и больше.

«Это маловато, честно говоря», — заметил Путин.

Тракторист объяснил, что во время сезонных работ можно зарабатывать и 70 тысяч в месяц. По его мнению, работникам хватает.

«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <…> Будем дальше работать над этим», — сказал президент.