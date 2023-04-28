Общество 28 апреля 2023, 09:58 Малотоннажные и среднетоннажные шасси Forland начнут поставлять в Россию «Автодом» и «Мерседес-Бенц РУС» подписали соглашение о поставке в РФ техники Forland РИА «Новости»

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Группа компаний «Автодом» и АО «Мерседес-Бенц РУС» подписали дистрибьюторское соглашение на поставку из КНР в Россию малотоннажных и среднетоннажных шасси Forland. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

Продажи Forland в России должны стартовать во второй половине этого года. На отечественный рынок будут поставлять широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 до 18 тонн.

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«Мы со своей стороны обеспечим потребителям максимально комфортные условия покупки и эксплуатации, а также гарантируем доступное сервисное обслуживание в кратчайшие сроки», — сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский

Он также обратил внимание, что сегмент коммерческого транспорта является стратегическим направлением бизнеса, которое планируется расширять, в том числе привлекая партнеров из России и других стран.

Помимо этого, компании планируют сотрудничать с локальными кузопроизводителями и продавать полнокомплектные автомобили с разными типами кузовов, которые пользуются наибольшей востребованностью у потребителей в России.

Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева выразила уверенность, что новое соглашение позволит расширить портфель продуктов и предложить клиентам высокий уровень сервиса.

«Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с нашими центрами продаж и сервиса, а также на привлечение новых партнеров, заинтересованных в данном проекте», — добавила она.