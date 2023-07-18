Общество 18 июля 2023, 09:23 Малошумный боевой дрон для нужд СВО создали в Екатеринбурге E1.ru: в Екатеринбурге разработали малошумный беспилотник «Кукушка» для СВО РИА «Новости»

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В Екатеринбурге создали боевой беспилотник «Кукушка» для целей специальной операции на Украине. Об этом сообщил портал E1.ru.

Вес дрона составляет чуть свыше одного килограмма, при этом он может нести на себе сразу три боеприпаса. Дальность работа беспилотника — около четырех километров, и его практически не слышно.

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Вместе с боевой нагрузкой дрон способен передвигаться в воздухе со скоростью до 65 километров в час. Предполагается, что его можно использовать для атаки вражеских позиций и разведки.

Создатель устройства Павел отметил, что всего его компания создала два прототипа беспилотника. Один из них уже прошел необходимые испытания и готов к выходу на серийное производство, а второй начал стадию патентования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальный проект по развитию беспилотных летательных аппаратов. Глава государства подчеркивал, что это направление является приоритетным, писал RT.