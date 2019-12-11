Малому и среднему бизнесу станет проще вести дела в России

Сокращение проверок, отмена форм кассовой отчетности и налога на вмененный доход — все это уже сделали в России, чтобы малому и среднему бизнесу стало проще вести свои дела. Но это еще не все: появилась новая методика, которая позволит получить полное представление о состоянии бизнеса.

«Сейчас компании и ИП, которые превысили критерии малого и среднего предпринимательства по выручке или численности работников, исключаются из Реестра МСП, но остаются в экономике. Необходимо это учитывать», — сообщил руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

Он отметил, что по новой методике будет рассчитываться количество занятых в таких видах бизнеса. Это позволит получить полную картину состояния МСП. Изменить методы расчета поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сейчас в малом и среднем бизнесе насчитывается 19,3 миллиона человек. По словам Мишустина, именно эта категория налогоплательщиков больше всего ощущает на себе любые изменения законов.

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Поэтому ФНС России уменьшает административное давление на весь бизнес, но особое внимание уделяет малому и среднему. Например, с января по сентябрь 2019 года выездных проверок стало меньше на 34%. Если в прошлом году проверялся один налогоплательщик из пяти тысяч, то в этом — один из четырех.

«Такого низкого уровня охвата проверками мы добились в том числе благодаря инновационным подходам во взаимодействии с малым и средним бизнесом. Внедрение онлайн-касс позволило сократить количество оперативных проверок», — пояснил Мишустин.

Кроме того, в России отменили девять форм кассовой отчетности. С 1 июля 2020 года по упрощенной системе налогообложения бизнесмены смогут больше не предоставлять декларации. Законопроект уже внесли на рассмотрение правительства. Также с 2021 года планируют отменить единый налог на вмененный доход.

По словам президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, сейчас бизнес-объединение обсуждает с ФНС компенсационные механизмы, которые будут работать, когда отменят ЕНВД.

«Предложение, инициированное „ОПОРОЙ РОССИИ“ по вычету страховых взносов из суммы налога на патенте, уже принято. Сейчас идет активное обсуждение повышения порога применения упрошенной системы налогообложения», — рассказал Калинин.

Он также добавил, что с начала следующего года появится новый государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Он объединит всю документацию организаций.

«Сейчас компании сдают отчетность как в налоговые органы, так и в органы государственной статистики. С 2020-го они будут направлять ее только в свои налоговые инспекции, а ФНС России сама передаст сведения в Росстат», — объяснил Калинин.

Финансовые же организации будут предоставлять отчеты Центробанку, который передаст данные в Налоговую службу. В будущем это поможет полностью перейти на электронный документооборот.