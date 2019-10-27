Малолетняя англичанка получила письмо от властей. Ее попросили не шуметь

На четырехлетнюю жительницу английского города Бирмингем пожаловался сосед. Он заявил, что ребенок слишком много кричит, плачет и стучит. Городской совет узнал об этом и направил официальное письмо малышке с просьбой вести себя потише. Потом чиновники все же признали, что ошиблись с именем, так как хотели отправить сообщение ее матери — Белле Родригез.

Четырехлетняя Ариана Эдвардс часто плачет и кричит, но не от нечего делать, а из-за болезненной экземы. Сосед девочки устал слушать шум, поэтому пожаловался властям. Они ответили — из городского совета Бирмингема отправили письмо маленькой девочке: «Дорогая мисс Эдвардс, я пишу потому, что получил информацию об антисоциальном поведении по вашему адресу. Сообщение такое: громкие крики, стук, шумные посетители. Это пока только предупреждение, чтобы привлечь ваше внимание. Если я получу еще жалобы, то начну расследование».

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Чуть позже в Совете отметили, что ошиблись с именем. Они хотели отправить письмо маме девочки — 24-летней Белле Родригез, у которой есть еще один ребенок. Девушка рассказала, что смеялась, читая письмо ее четырехлетней дочке. Особенно ее порадовало предложение, где утверждается, что ее малышка ответственна за «антисоциальное поведение».

«У нее экзема на руках и на задней части ног, поэтому иногда она просыпается и начинает плакать, потому что у нее все зудит», — объяснила Родригез.

Девушка отметила, что претензии к ней самое имеют место быть. В феврале к ее дому приехала полиция, чтобы выяснить причину шума за день до этого визита. А тогда Родригез отмечала важную дату — она узнала пол ее младшей дочери.