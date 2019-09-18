Малолетних невест в России стало в 15 раз меньше за последние 30 лет. На сокращение числа браков с несовершеннолетними повлияли экономические факторы и перестройка сознания молодежи.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заведующую лабораторией РЭУ имени Плеханова Елену Егорову, данная тенденция также связана со страхом мужчин угодить за решетку за секс с несовершеннолетними.

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По данным Росстата, в 1990 году малолетних невест в стране было 72 тысячи, а в 2018 году — 4,6 тысячи.

«Снижение числа вышедших замуж несовершеннолетних, скорее всего, вызвано сочетанием экономических факторов и переоценкой сознания молодежи», — приводит агентство слова Егоровой.

Собеседница отметила, что на ситуацию также оказала влияние ситуация с жильем для молодых семей.

С одной стороны, по мнению Егоровой, для многих стало уже нормой, что молодые семьи должны жить отдельно, но с другой, на квартиру или дом надо еще заработать, а родители не всегда могут помочь с приобретением жилья.

Также эксперт связала приведенные цифры с возросшим числом резонансных дел об отношениях с несовершеннолетними.

Брачный возраст в России по закону устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин муниципалитет может разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет.