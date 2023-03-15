Общество 15 марта 2023, 01:35 Малолетних хулиганов-рецидивистов предложили отправлять в центры временного содержания «Парламентская газета»: для хулиганов-рецидивистов младше 18 лет придумали наказание РИА «Новости»

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В России предложили расширить основания для помещения малолетних хулиганов в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект об этом подготовили депутат Госдумы Айрат Фаррахов и глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

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Только в 2022 году совершили административные правонарушения более 170 тысяч подростков. Возраста ответственности не достиг каждый пятый из них. Все эти правонарушители избежали наказания.

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По закону за повторное административное правонарушение могут привлечь и к уголовной ответственности, однако под эту норму не попадают те, кто не достиг возраста 16 лет.

Расширение оснований для помещения малолетних хулиганов в ЦВСНП, по мнению инициаторов законопроекта, поможет решить этот вопрос. Ввести норму предлагается сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), но только для тех, кто нарушает закон несколько раз в течение года.