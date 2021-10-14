Малоизвестную графу уберут из паспортов россиян

Графу с личным кодом человека не будут включать в паспорт гражданина РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

Он напомнил, что в этом году правительство приняло постановление, в котором были предусмотрены эти изменения, сообщило РИА «Новости». Эта норма, по словам Манаенкова, была согласована с Минфином.

Графа с личным кодом есть в российском паспорте, но не заполняется при выдаче. Она расположена над строкой, где нужно ставить личную подпись.

В конце сентября стало известно о том, что МВД и Минцифры начали работать над требованиями к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Пилотным регионом по выдаче электронных паспортов станет Москва. Выдача документов в тестовом формате запланирована на конец этого года.

Ранее правительство отменило обязательный штамп в паспорте о браке и детях. Теперь обязательными остались отметки о месте регистрации и отношении к воинской службе.