Малоимущих россиян предложили переобучать техническим профессиям

В Госдуме предложили помочь малоимущим россиянами. Депутат от ЛДПР Максим Зайцев считает, что людей с доходами ниже прожиточного минимума можно обучать техническим профессиям.

Зайцев уже отправил соответствующее предложение главе Минтруда Антону Котякову, передает РИА «Новости». Инициатива депутата в том числе связана с тем, что 17 октября празднуется Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Зайцев попросил Котякова рассмотреть возможность бесплатно переобучать малоимущих россиян по техническим специальностям и отраслям агропромышленного комплекса. Депутат напомнил, что в России в рамках проекта «Демография» реализуется программа переобучения людей пенсионного возраста. Эта категория может пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.

Представляется целесообразным и отвечающим национальным целям России до 2030 года создание аналогичной программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума Максим Зайцев.

По мнению Зайцева, это позволит людям получить возможность трудоустроиться на заводы и принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров.