Малоимущих родителей предложили освободить от платы за детский сад

Российские семьи с низким доходом хотят освободить от платы за детский сад. Подобная мера может существенно поддержать родителей. Норму попросили сделать постоянной.

Автором инициативы выступила глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Свое обращение она уже направила в правительство и Госдуму, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Волнец считает, что плату за ясли и детский сад нужно отменить для тех семей, где ежемесячный доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов.

«Прошу <…> установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — отметила Волынец.

Ранее в Госдуме предлагали ежемесячно платить семьям, если они откажутся от места в детском саду. Парламентарий Василий Власов заметил, что подобный шаг позволит сократить очереди в дошкольные учреждения. Предполагается, что родители всегда смогут передумать, отказаться от выплат и снова встать в очередь в сад. Эксперты сочли такую идею правильной.