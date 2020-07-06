Малоимущих родителей предложили освободить от платы за детский сад
Автором инициативы выступила глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Свое обращение она уже направила в правительство и Госдуму, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.
Волнец считает, что плату за ясли и детский сад нужно отменить для тех семей, где ежемесячный доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов.
«Прошу <…> установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — отметила Волынец.
Ранее в Госдуме предлагали ежемесячно платить семьям, если они откажутся от места в детском саду. Парламентарий Василий Власов заметил, что подобный шаг позволит сократить очереди в дошкольные учреждения. Предполагается, что родители всегда смогут передумать, отказаться от выплат и снова встать в очередь в сад. Эксперты сочли такую идею правильной.