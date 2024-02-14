Общество 14 февраля 2024, 09:41 Малоимущие семьи вне очереди переселят из собственного аварийного жилья в съемное Путин подписал закон о договорах соцнайма с владельцами аварийного жилья РИА «Новости»

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Малоимущие владельцы жилья в аварийных домах смогут претендовать на внеочередное заключение договоров соцнайма. Президент России Владимир Путин внес изменения в Жилищный кодекс. Подписанный им закон опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства ввел в действие поправки в статьи 57 и 95. Россиянам, заключившим договор соцнайма, и собственникам не подлежащего реконструкции единственного жилья разрешат во внеочередном порядке арендовать другое помещение. Эта мера поддержки направлена на тех, кто не участвовал в региональных адресных программах, и не распространится на случаи изъятия участков для муниципальных или государственных нужд.

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Законопроект внесли в сентябре прошлого года. Госдума приняла его в конце января, Совфед одобрил в начале февраля. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что поправки в Жилищный кодекс устранят несправедливость в отношении собственников аварийного жилья — переехать могли только арендаторы. Владельцам квартир приходилось ждать своей очереди на получение льготного жилья, они не могли претендовать на соцнайм. Спикер заявил, что нововведение направлено в первую очередь на поддержку малоимущих семей.

В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушилась стена. Власти заявили, что его признали непригодным для жизни в 2020 году, но жильцы отказались переезжать в маневренный фонд.