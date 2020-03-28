Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать деньги с 1 июня

На эти цели из федерального бюджета выделено почти 105 миллиардов рублей. Об этом ранее заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Выплата будет равняться половине прожиточного минимума, который в 2020 году в среднем составляет около 10–11 тысяч рублей в зависимости от региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей.

Накануне депутаты Госдумы предложили еще поддержать малоимущих и представили законопроект об отмене НДФЛ для этой группы россиян. От налога могут освободить тех, кто получает меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Проект пока на стадии обсуждения.

Помимо малоимущих, льготы разрабатывают и для многодетных семей. Скидки на покупку вторичного жилья для тех семей, у которых больше трех несовершеннолетних детей, предложил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.