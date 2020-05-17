Малоимущие семьи освободили от платы за коммуналку в апреле в Самарской области

Малоимущим семьям в Самарской области не придется платить за услуги ЖКХ в апреле. Местные власти решили полностью компенсировать им расходы за коммуналку в прошлом месяце.

«Малоимущим семьям Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммуналки, в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение в воскресенье, 17 мая, принял и озвучил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров», — сообщил сайт правительства Самарской области.

Азаров подчеркнул, что все платежки обнулят за счет регионального бюджета. На компенсацию могут рассчитывать более 34 тысяч семей в регионе. На поддержку людям в сложной ситуации направят 52,6 миллиона рублей.