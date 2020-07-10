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    10 июля 2020, 09:51

    Малофеев: всю страну можно продифференцировать по степени привлекательности

    Артур Блянихов

    Предприниматель и основать телеканала «Царьград» Вячеслав Малофеев рассказал ИА Ura.ru, что для улучшения жизни в России необходимо расширить программу дальневосточного гектара и внедрить для каждого региона особые налоговые условия.

    По словам Малофеева, всю Россию можно «продифференцировать по степени привлекательности».

    «На Волге дают бесплатно (участок — прим. ред.), а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — обратил внимание бизнесмен.

    По его мнению, людей можно привлечь работать в регионах субсидиями и особыми налоговыми условиями.