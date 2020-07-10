Малофеев: всю страну можно продифференцировать по степени привлекательности
Предприниматель и основать телеканала «Царьград» Вячеслав Малофеев рассказал ИА Ura.ru, что для улучшения жизни в России необходимо расширить программу дальневосточного гектара и внедрить для каждого региона особые налоговые условия.
По словам Малофеева, всю Россию можно «продифференцировать по степени привлекательности».
«На Волге дают бесплатно (участок — прим. ред.), а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — обратил внимание бизнесмен.
По его мнению, людей можно привлечь работать в регионах субсидиями и особыми налоговыми условиями.