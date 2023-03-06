Общество 06 марта 2023, 15:31 Малофеев узнал о подготовке покушения на него от своей охраны Директор «Царьграда» Малофеев заявил, что охрана сообщила ему о подготовке покушения ФСБ РФ

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Владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев узнал, что на него готовится покушение от охраны. Такое заявление он сделал в эфире «Царьграда».

«Узнал об этом от охраны», — сказал предприниматель.

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Малофеев поблагодарил представителей Федеральной Службы безопасности и Росгвардии за то, что помешали преступлению. Он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут поймать людей, причастных к организации покушения и что они понесут наказание.

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ФСБ утром 6 марта сообщила об успешном предотвращении покушения на Малофеева. Уточнялось, что машину владельца «Царьграда» заминировали. Позже бизнесмен уточнил, что никто не пострадал.

Он подчеркнул, что никакие угрозы не смогут изменить его патриотический настрой. По данным силовиков, за организацией покушения стоит Денис Капустин, причастный к нападению диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область.