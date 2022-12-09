Общество 09 декабря 2022, 18:56 Малофеев прокомментировал суд с Twitch и Amazon Киберспортсмен Малофеев: механика блокировок Twitch является полностью непрозрачной

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Киберспортсмен Кирилл Малофеев, сын учредителя «Первого русского» Константина Малофеева, подал иск в суд против стримингового сервиса Twitch и его материнской компании — IT-гиганта Amazon. Об этом написал «Царьград».

Причиной иска стала блокировка в апреле 2022 года канала киберспортсмена Likkrit. По словам самого Малофеева, механика блокировок является полностью непрозрачной.

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Малофеев требует обеспечить исполнение решения такой же судебной неустойкой, которая применялась российскими судами по искам против Google.

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