Малофеев оценил необходимость закона об «устойчивом интернете»

С 1 ноября вступил в силу закон, который должен обеспечивать устойчивость интернета, если глобальная инфраструктура отключится. Цель закона — противодействовать внешним угрозам, чтобы Россия не стала онлайн-жертвой США, в которой расположены почти все серверы. Для пользователей закон выступает одновременно как гарантия безопасности и как механизм-«невидимка».

Основатель «Лиги безопасного интернета», председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев на X Форуме безопасного интернета объяснил принцип работы и оценил необходимость закона.

«Нужно знать историю предмета. В том же 2011 году, когда и была создана „Лига безопасного интернета“ и когда в этом зале мы первый раз обсуждали, неужели можно создавать единый реестр запрещенных ресурсов, оказалось, что можно. И оказалось, что интернет стал чище. Мы сейчас забыли, что 10 лет назад мы открывали интернет, где свободно находилась детская порнография. Этого уже давно нет благодаря такой регулярной и последовательной работе тысяч активистов», — сказал Константин Малофеев.

По мнению экспертов и официальных лиц, статус российского интернета не поменяется. Пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков также отметил, что качество связи не ухудшится, а реализация системы уже идет по плану.

«Речь совсем не идет об ограничениях в интернете. Мы уже вспоминали китайскую компанию Huawei. США приняли решение и ограничили ее деятельность. Ведь большинство серверов за границей. Надеемся, нам никто ничего не ограничит. Но если предположить, что серверы будут отключаться, мы должны обеспечить функционирование Сети в России. Закон призван обеспечить суверенность нашего интернета и возможность там работать. Всем, и блогерам в том числе», — заявил президент России Владимир Путин.

По мнению члена Совета Федерации и председателя Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея Пушкова, в 21 веке информация — это кровь современного общества и мировой системы. Он напомнил, что крупные политические акции не проходят без сильной информационной поддержки.

«То есть информация обеспечивает политические действия и политические решения. Поэтому эта сфера становится исключительно важной, исключительно чувствительной. И конечно, интернет является одним из информационных ресурсов. Поэтому как он будет организован, кто его будет контролировать — от этого очень многое зависит», — отметил Алексей Пушков.

Он также добавил, что под свободой интернета американцы понимают свободу контроля над ним.

«Это очень важно понять. Когда-то они говорили о свободе торговли. И под этим соусом прислали к берегам Японии свои канонерки и заставили Японию подписать тот торговый договор, который им был нужен. Это было в 1863 году. С тех пор мало что изменилось. Лозунг свободы для американцев означает свободу их контроля над тем или иным процессом. Будь то торговля, или какой-то политический процесс, или процесс, допустим, переговоров. И в данном случае — процесс использования и пользования интернетом. Поэтому да, я считаю, что должны быть правила, должны быть нормы», — заявил Пушков.