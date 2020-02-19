Малофеев отреагировал на заявление в полицию от Водонаевой

Алена Водонаева написала в своем telegram-канале, что подала заявление в полицию с просьбой «проверить Константина Малофеева по части 2 статьи 294 УК РФ». Причиной этому послужило якобы его заявление о том, что после извинений Водонаевой «он все прекратит», а до тех пор будет «контролировать доследственную проверку», чтобы довести «дело до конца».

Малофеев подчеркнул, что в эфире программы «Царьград. Главное» говорил от лица ВРНС, заместителем главы которого является.

«Мы именно для этого создавали в ВРНС Правозащитный центр, чтобы люди, у которых нет средств на адвоката, обращались к нам за юридической помощью <…> В таких делах об оскорблениях извинение очень важно, — заявил он. — Я не говорил, что я все закончу, мне заканчивать нечего, я ничего не начинал. Но она не извинилась. Поэтому общественный контроль за этой ситуацией будет до тех пор, пока есть оскорбленные».

Важность контроля над расследованием со стороны общественности Малофеев обосновал необходимостью разговаривать «на равных» с «гламурятником». Так он назвал «касту» людей внутри Садового кольца.

«Они чувствуют себя отдельной нацией. Если они „сольют“ эту историю, это позволит им почувствовать себя безнаказанными. Пройти мимо не считаю себя вправе. С гламурятником народ должен разговаривать на равных. Иначе мы действительно разделимся на две касты. Так вот, кто-то должен от имени народа подобное не спускать», — заявил Малофеев.

Пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот подтвердил, что «в публичной сфере Константин Малофеев выступает прежде всего как общественный деятель».

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что Водонаева таким образом пытается обратить на себя внимание.

«Фигура Алены Водонаевой давно не привлекала такого всеобщего внимания, как сейчас. Она ловит хайп на последствиях оскорбительного высказывания в отношении семей», — отметила Волынец.