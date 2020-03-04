Малофеев объяснил исторический контекст понятия «государствообразующий народ»

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил тревогу из-за внесения в преамбулу Конституции понятия «государствообразующий народ», которое применяется к заявленному в проекте русскому народу. По его мнению, мы все — «россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства».

Константин Малофеев согласился с этим утверждением, но напомнил, что понятие государствообразующего народа по своей семантике подразумевает народ, который создал и объединил вокруг себя какое-то определенное государство. Так, Россия исторически создана русским народом как национальное русское государство, пояснил Малофеев. Так же, как Франция была создан французским народом, а Германия — немецким.

Замглавы Всемирного Русского Народного Собора также уточнил, что в Конституциях Франции и Германии, многонациональных государств, закреплены французы и немцы соответственно как государствообразующие народы.

Малофеев, обращаясь к муфтию Татарстана, отметил, что в формулировке поправок к Конституции нет прямого упоминания «русского народа».

«Однако Ваша позиция убедила меня в том, что „государствообразующий“ — действительно синоним „русского“. Поэтому права русских на своей земле, в своем государстве никак не могут быть меньше, чем у татарского народа, который в Конституции Республики Татарстан особо выделен из многонационального населения республики», — уточнил Малофеев.

Он напомнил, что в данном документе прямо указано: «Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа, реализует приоритет прав и свобод человека и гражданина».

«Если следовать такому подходу к написанию преамбулы, то в Конституции России следовало бы написать: „Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа России и русского народа…“. Однако мы не требуем такой формулировки, а настаиваем лишь на включении в текст понятия „государствообразующий народ“», — пояснил он.

Константин Малофеев отметил, что во внесении в Конституцию РФ поправки о русском народе как государствообразующем нет никаких «рисков ущемления прав других народов. Есть только закрепление в Основном законе страны исторической правды».