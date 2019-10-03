Малофеев: европейцы хотят учиться у России

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев рассказал, что раньше Европа служила примером российском народу, однако в наши дни эта тенденция изменилась. По его словам, теперь европейцы обращаются к России за помощью.

«Вы знаете, мой друг Иван Ильич Глазунов, который стал ректором после своего отца в Академии имени Ильи Сергеевича Глазунова, рассказывает интереснейшие вещи. У них сейчас проходят прекрасные выставки в Италии и Франции. Выставляются русские художники-реалисты. И они учат итальянцев реалистично писать. Потому что те не умеют. Наши художники — Брюлов уже с ними — ездили в Италию, чтобы учиться рисовать там. А теперь европейцы учатся у нас», — сказал он.

Малофеев отметил, что россияне таким образом возвращают европейцам их же искусство. По его словам, Европа изменилась.

«Когда мы приезжаем в Европу, мы стараемся не смотреть по углам, где жмутся эти содомиты или люди, сбежавшие, там, из Нигера или из Афганистана. А мы смотрим на собор, читаем про готику. Но если пожить немножко жизнью европейцев, если у вас есть знакомые, которые живут в Европе, они вам расскажут, что, к сожалению, на улицах сейчас уже все не как на картинах, на которые мы привыкли смотреть», — объяснил замглавы ВРНС.

Он рассказал, что знает англичанина, который приехал в Россию и стал фермером. Также Малофеев отметил, что в гимназии Святителя Василия Великого учатся французы, новозеландцы, англичане, китайцы, которые именно переехали в нашу страну.

«Они сами пришли, потому что захотели учить детей именно нашим жизненным принципам», — заключил Константин Малофеев.