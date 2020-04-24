Парламентарий напомнил, что любую инициативу, которая исходит от России, Украина будет воспринимать в штыки. Тем более, когда речь идет о пакете ограничительных мер, на которые Киев рассчитывает с 2014 года, надеясь, что Москва под их тяжестью прогнется.

«Голосование киевских дипломатов меня, если честно, волнует мало. <…> На ее (Украины — прим. ред.) голос мало кто сейчас обращает внимание, весь мир сегодня занят куда более важными проблемами», — подытожил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.