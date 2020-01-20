«Мало в контексте человека»: отмену комиссии за оплату коммуналки назвали несущественной для россиян

Запрет дополнительной комиссии за оплату коммуналки ничего не изменит для россиян, а вот банки могут столкнуться с убытками. Такое мнение в беседе с «360» высказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ Вера Москвина.

«Речь идет о банковском проценте, который банк выставляет нам за то, что мы со своего расчетного счета отправляем плату за ЖКХ. Банку это выгодно? Банк — коммерческая организация, не благотворительная. Банку это невыгодно. Но банк чисто из популистских соображений может на это пойти. Я думаю, что если банк с этой статьей уберет 2%, он на другую статью эти 2% так или иначе начислит», — высказалась Москвина.

По ее словам, если 2% уберут, то кто-то должен будет возмещать эти деньги финансовой организации.

«Если государство компенсирует из бюджета, то пожалуйста», — отметила она.

Однако это, по ее словам, вряд ли произойдет. Ведь бюджетные деньги строго распределены. Кроме того, Москвина считает, что этот вопрос не сильно отразится на благосостоянии жителей России.

«Я считаю, что это будет незаметно для россиян. Особого ажиотажа это не вызовет. Это так мало в контексте человека, в контексте банка — это много», — добавила собеседница «360».

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов анонсировал подготовку законопроекта о запрете дополнительной банковской комиссии за перечисление платежей за ЖКХ. Он заявил, что проект внесут на рассмотрение парламента в ближайшие недели. Сейчас комиссия составляет от от 0,5% до 2%. Банк берет ее вне зависимости от способа внесения денег.