Мало молодых женщин: Росстат объяснил сокращение населения в стране

Там также отметили, что в стране существуют демографические проблемы, в частности, граждане стареют, а женщин репродуктивного возраста становится меньше.

В Росстате рассказали о национальном проект «Демография». Он помогает семьям с детьми и увеличивает жизнь. Помимо этого, ежегодно составляется демографический прогноз.

«Последний официальный прогноз был выполнен от базы на начало 2019 года в трех вариантах: низкий, средний, высокий. Его результаты размещены на сайте Росстата. Согласно всем трем вариантам, до 2030 года будет наблюдаться естественная убыль населения, и только по высокому варианту она будет замещаться миграционным приростом», — пояснили в ведомстве.