Малькевич призвал российских журналистов проверять подлинность новостей иноСМИ

Ряд российских СМИ не выполняет фактчекинга сенсационных новостей из зарубежных СМИ, тем самым распространяя фейковую информацию. Так президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению фейковой информации в сети интернет Александр Малькевич прокомментировал «360» вбросы о погибших в Ливии сотрудниках ЧВК «Вагнер», распространяемые российскими изданиями.

Напомним, 23 сентября вертолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) совершил экстренную посадку в районе города Сукна муниципалитета Аль-Джуфра. В пресс-службе армии Халифы Хафтара заверили, что никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал, а причиной аварии является техническая неисправность.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не преминуло возможностью распространить фейки о «присутствии» в регионе российских добровольцев и бойцов ЧВК «Вагнер». Так пресс-секретарь Военного информационного управления сил ПНС Абдель Малик Мадани написал в Facebook о том, что вертолет якобы взорвался, а на борту находились российские военные и боеприпасы. Фото или видео-доказательств в триполитанском правительстве не предоставили, однако, несмотря на это, новость подхватило турецкое издание с мировым именем Anadolu и катарская медиаплатформа Al Jazeera, симпатизирующие террористическому режиму ПНС в Ливии. Позже эту новость опубликовали в несколько российских СМИ.

Однако мало кто обратил внимание на то, что турецкие медиаплатформы проиллюстрировали свои публикации снимками двухлетней давности газеты Yeni Şafak. Соответственно, некоторые российские издания, растиражировавшие эту новость, не провели фактчекинга.

«Смотрите, что у нас получилось: ряд СМИ проиллюстрировали новость об упавшем и сгоревшем в Ливии вертолете совершенно другой фотографией и, по сути, поддержали вброс, распространяя неправдивую версию с неправильным фото. В реальности, если на все это посмотреть внимательно, вдумчиво, потратить пять минут — вертолет приземлился экстренно, экипаж вылез. Да, борт сгорел, но люди спасены. Никакого там экстраординарного ЧП нет. Но в публикациях, которые распространялись со старым фото, идет сенсационная подача: вертолет взорвался, все погибли. Я подчеркну еще раз: это „льет воду на мельницу“ врагов России, потому что такие материалы запускаются в турецких СМИ специально для того, чтобы там нагнать жути. Больше ада, как говорится», — утверждает глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Вместе с этим снимок непосредственно с места происшествия был опубликован пресс-службой ЛНА, где видно, что самолет действительно горел. Тем не менее, тел погибших, включая якобы находившихся там бойцов российской ЧВК «Вагнер», нет.

«К сожалению, приходится констатировать, что ряд российских СМИ не выполняют элементарного фактчекинга так называемых сенсационных материалов, особенно если это публикуется в иностранных СМИ. То есть, любая публикация даже в каком-то заштатном иностранном СМИ — причем, я даже не про западные, а про восточные, арабские, турецкие, — почему-то принимается на веру, если это отвечает необходимости того или иного политического заказа. Казалось бы, если ты в России публикуешь материалы, то ты должен о каких-то темах, связанных с нашей страной, дополнительно тщательно все уточнить и перепроверить. Но, когда такая задача не стоит, а стоит задача наоборот, хайпануть на том, как у нас все плохо и ужасно, то вот получается то что получается», — резюмировал Малькевич.

Собеседник «360» убежден, что противодействие фейкам — это серьезнейший вызов нашего времени, и журналистам следует больше уделять времени основам изучения медиаграмотности.

«К читателям ну какие тут могут быть вопросы? Они получают информацию из верифицированных источников и попадают под манипулирование, которое, как я подозреваю, осуществляется сознательно», — заключил эксперт.