Малькевич предложил заблокировать Facebook

По информации ИА Nation News, американская социальная сеть в последнее время приобрела репутацию крупнейшего политического агитатора. Цензура в Facebook и случаи трансляции американских взглядов привели к конфликтам и провокациям.

«Нужно давить на империю Марка Цукерберга на всех, в том числе на международных площадках. Нам по силам сделать так, чтобы у них земля горела под ногами… Не понимаю, чего мы ждем, в то время как наглая цензура в Facebook только усиливается. Пока же все идет по поговорке: «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус», — заметил Малькевич.

По его словам, структуры США в особенности опасны, если говорить об их обостренных отношениях с Россией. Поэтому Малькевич называет проблему блокировки Fасеbооk острой.

«Не исключено, что во время выборов нас могут ожидать весьма неприятные сюрпризы: напомню, как во время единого дня голосования наш ЦИК в течение длительного времени просто не мог попасть на свой аккаунт в Facebook», — подчеркнул глава Фонда.