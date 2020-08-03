Маликов заметил неожиданное совпадение в столкновении самолета с бензовозом в Шереметьево
Певец Дмитрий Маликов на своей странице в Twitter обратил внимание на неожиданное совпадение в столкновении воздушного лайнера с бензовозом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил «Царьград».
Маликов заметил, что самолет, столкнувшийся с бензовозом, назвали в честь великого пианиста Святослава Рихтера. Авария произошла в аэропорту Шереметьево в минувшую субботу, 1 августа.
«Удивительно, но гениальный пианист скончался как раз первого августа 1997 года. Вот что это? Мистика какая-то», — задался вопросом музыкант.