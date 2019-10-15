Маленькую москвичку назвали самой милой девочкой в мире

Маленькая москвичка в свои шесть лет уже работает профессиональной моделью. На ее счету съемки для Monnalisa Kids, Yudashkin Kids и Gloria Jeans. В Сети девочку называют самой красивой мире.

Внимание на жительницу столицы обратил портал Daily Mail. Сейчас на ее аккаунт в Instagram подписаны более 22 тысяч человек. Ведет его мама ребенка.

В модельном бизнесе девочка появилась два года назад — с возраста четырех лет. За это время она приняла участие в модных кампаниях для итальянского бренда Monnalisa Kids и российских Yudashkin Kids и Gloria Jeans. Ее снимки украшали страницы культового глянца — журналов Instyle и Grazia.

«Уверен, что секрет успеха заключается не только в ее неземной красоте, но и в тяжелой работе. Она постоянно саморазвивается, несмотря на свой молодой возраст», — рассказал менеджер девочки в агентстве President Kids (PK) Management.

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В комментариях к публикациям в аккаунте модели ее внешностью многие восторгаются. «Ты самая милая девочка в мире», — написала одна из поклонниц. Ее называют прекрасной маленькой принцессой и сетуют, что никогда не будут такими очаровательными, как этот ребенок.

У читателей Dаilу Маil внешность и успех маленькой москвички вызвали некоторое беспокойство — в том числе за будущее девочки.

«Бесспорно, она очень красивая маленькая девочка. Будем надеяться, что ее жизнь будет такой же беззаботной, как она выглядит сейчас. Такая слава не всегда дает душевное спокойствие», — прокомментировал статью подписчик из Испании.

«Все маленькие девочки красивы. Вы должны научить ребенка тому, что важен внутренний мир», — заметила читательница из Франции.