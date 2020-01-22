Маленького ребенка нашли в захламленной квартире на Сахалине

Жители одного из домов Анивы услышали детский плач в квартире и вызвали полицию. Полиция вскрыла дверь и увидела годовалого ребенка, который был один среди кучи хлама. Сейчас мальчик находится в больнице вместе с матерью.

Видео из квартиры, где нашли малыша, опубликовал в YouTube новостной сайт VSE42 Ru. На кадрах видны комнаты с разбросанными вещами, игрушками и множеством грязной посуды.

Как уточняет Sakh.com, ролик был снят в городе Анива на юге Сахалина. Мать ребенка вернулась домой сразу после приезда служб опеки. Она рассказала, что ненадолго ушла в магазин за продуктами и моющими средствами. Раньше она якобы сдавала эту квартиру и жила с сыном в Южно-Сахалинске. Женщина заверила, что вернулась в жилье только сегодня, а беспорядок устроили арендаторы.

«По словам матери, которая является сиротой и одна воспитывает ребенка, она оставила сына минут на сорок. В ситуации, когда по официальной терминологии обнаружен безнадзорный ребенок, его на законных основаниях поместили в местную больницу для соответствующего обследования», — сказала РИА «Новости» детский омбудсмен Любовь Устиновская.

В региональном управлении МВД России отметили, что полицейские приехали после звонка соседей. Жители рассказали, что в одной из квартир плачет ребенок. Мальчика отправили в больницу, а против матери завели административное дело.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его здоровью ничто не угрожает. По мнению Устиновской, дело до изъятия ребенка у матери не дойдет.